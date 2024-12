Openhartige prinses Delphine op bezoek in het veilinghuis van Carlo Bonte

Carlo Bonte krijgt hoog bezoek over de vloer, want prinses Delphine komt langs in zijn veilinghuis. In het negende seizoen van 'Stukken Van Mensen' kon hij een werk van de adellijke kunstenares op de kop tikken.

Het is 16 jaar geleden dat Delphine haar werk nog heeft gezien en dat maakt heel wat los bij haar.

Voor Frank Van Laer is het dan weer een belangrijke avond, want hij houdt een fototentoonstelling in zijn antiekwinkel met werken van Frank Raes. Met o.a. Peter Vandenbempt, Cath Luyten en Luk Alloo is de opkomst alvast geslaagd. Bie is voor de 2de keer jurylid bij de verkiezing van de mooiste hoed op Waregem Koerse en laat voor de gelegenheid ook zelf een prachtige hoed maken. Yves is dan weer druk in de weer met een nieuw homestaging-project. Naast de verkoop van vintage meubels, richt hij ook huizen in die te koop staan met zijn exclusieve meubels. Deze keer neemt hij een pand van 1,5 miljoen in de Kempen onder handen.

