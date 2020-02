Opbod om een Birkin-handtas in 'Stukken van Mensen'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

De topexperten van 'Stukken van Mensen' zijn blij verrast wanneer ze een prachtige Birkin-handtas van het merk Hermès aangeboden krijgen.

Voor één handtas is er twintig uur handwerk nodig en om ze te kunnen kopen, is er normaal gezien een erg lang wachtlijst. Voor wat hoort wat en dus zullen de experten diep in hun geldbuidel mogen tasten. Wie neemt dit pronkstuk mee naar huis? En voor welke prijs? 'Ik heb de handtas gekregen van mijn echtgenoot, maar hij is kleurenblind en oranje is echt mijn kleur niet', lacht verkoopster Ann

Olivier kocht op een veiling een foto van Che Guevara en Fidel Castro op bezoek bij de Chinese autoriteiten. Alleen zijn vrouw was er allesbehalve tevreden mee. Daarom probeert hij het stuk nu te verkopen. Al behoort een leuke ruildeal ook tot de mogelijkheden.

Edwin biedt een salontafel en twee bijzettafels van Christian Heckscher aan. De tafels zijn van Belgische makelij en werden begin jaren ’70 ontworpen. Spek naar de bek van Boris en Yves, of gaat er toch iemand anders met de tafels lopen?

Hans probeert het bij de dealers met een antieke vaas van pottenbakker Charles Catteau. De art deco vazen komen zelden op de markt en zijn dus niet zo evident om te kopen.

'Stukken van Mensen', woensdag 26 februari om 21.35 uur op VIER.