Op oudercontact bij 'Het Rad'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2021

Elke vrijdag van januari draait 'Het Rad' verder, telkens met een speciale aflevering met drie duo's. In de aflevering van morgen vrijdag 15 januari - spelen drie ouders samen met hun kind.

Voor de gelegenheid is Peters dochter Jitske Van de Veire ook afgezakt naar de studio om de letterbordjes om te draaien. En het wordt een aflevering vol onthullingen. Peter heeft een verrassing voor Jitske, en omgekeerd biecht zij iets op aan haar papa … De kandidaten zijn: Els & Wout uit Sinaai, Hilde & Imea uit Brakel en Jo & Helene uit Hasselt.

Els & Wout (44 en 14) uit Sinaai. Els is kinderjuf, Wout studeert wetenschappen en wilt net zoals zijn mama in het onderwijs staan. Els heeft vier pubers in huis rondlopen, maar rekent op haar zoon om de prijzen binnen te halen.

Hilde & Imea (50 en 15) uit Brakel. Hilde is inspecteur bij de politie, Imea volgt woord-kunst-drama en wil actrice worden. Het geheime wapen van de politie-inspecteur is haar dochter.

Jo & Helene (47 en 15) uit Hasselt. Jo is bediende, Helene studeert Latijn-Moderne Talen. Ze quizzen vaak samen en Helene kookt graag. Jo is een grote Lego-fan.

'Het Rad', vrijdag 15 januari om 20.35 uur op VIER.