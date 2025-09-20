Ontdek wat er in oktober op STAR Channel te zien is

Aan de betoverende Amalfi-kust helpt ex-marinier Daniel De Luca (Jesse Williams, bekend van oa. 'Grey's Anatomy'), samen met zijn team, de rijke gasten van hoteleigenaar Augusto met hun problemen.

NIEUW

HOTEL COSTIERA

Maar wanneer Alice, de dochter van Augusto, spoorloos verdwijnt, wordt Daniel persoonlijk betrokken en moet hij zich een weg banen door een web van geheimen en gevaar.

Vanaf 15 oktober, elke woensdag vanaf 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW

THE SECRET LIVES OF MORMON WIVES

De schijnbaar perfecte wereld van een groep vrouwelijke Mormoonse influencers stort volledig in wanneer ze verwikkeld raken in een seksschandaal dat de internationale krantenkoppen haalt. Hun hechte gemeenschap is diep geschokt: geloof, vriendschappen en reputaties staan op het spel. Kan #Momtok dit schandaal overleven en zich herpakken, of is hun ondergang onvermijdelijk?

Vanaf 9 oktober, elke donderdag om 21.30 uur op STAR Channel.

NIEUW

THE KARDASHIANS

In deze serie over de bekende en populaire familie krijg je volledige toegang tot hun leven. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie laten de camera’s toe om de waarheid achter de krantenkoppen te onthullen. Van de enorme druk waaronder ze hun miljardenbedrijven runnen tot de komische momenten in hun vrije tijd en op school: alles is te zien in deze meeslepende en openhartige serie over liefde, familie en het leven in de schijnwerpers.

Vanaf 9 oktober, elke donderdag om 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW

PRISON BREAK

Wanneer zijn broer ten onrechte ter dood wordt veroordeeld, bedenkt ingenieur Michael Scofield een gewaagd plan: hij laat zichzelf opsluiten in dezelfde zwaarbeveiligde gevangenis om zijn broer van binnenuit te bevrijden. Met het complexe bouwplan van de gevangenis verborgen in zijn tatoeages, begint Michael aan een race tegen de klok, omringd door gevaarlijke medegevangenen en corrupte bewakers. Wat begint als een reddingsmissie verandert al snel in een spel van vertrouwen, verraad en overleven.

Vanaf 6 oktober, elke maandag om 21.30 uur op STAR Channel.