Ontdek wat er in oktober op STAR Channel te zien is

zaterdag 20 september 2025
Foto: © STAR Channel 2025

Aan de betoverende Amalfi-kust helpt ex-marinier Daniel De Luca (Jesse Williams, bekend van oa. 'Grey's Anatomy'), samen met zijn team, de rijke gasten van hoteleigenaar Augusto met hun problemen.

NIEUW 
HOTEL COSTIERA


Maar wanneer Alice, de dochter van Augusto, spoorloos verdwijnt, wordt Daniel persoonlijk betrokken en moet hij zich een weg banen door een web van geheimen en gevaar.

Vanaf 15 oktober, elke woensdag vanaf 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW
THE SECRET LIVES OF MORMON WIVES

De schijnbaar perfecte wereld van een groep vrouwelijke Mormoonse influencers stort volledig in wanneer ze verwikkeld raken in een seksschandaal dat de internationale krantenkoppen haalt. Hun hechte gemeenschap is diep geschokt: geloof, vriendschappen en reputaties staan op het spel. Kan #Momtok dit schandaal overleven en zich herpakken, of is hun ondergang onvermijdelijk? 

Vanaf 9 oktober, elke donderdag om 21.30 uur op STAR Channel.

NIEUW
THE KARDASHIANS

In deze serie over de bekende en populaire familie krijg je volledige toegang tot hun leven. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie laten de camera’s toe om de waarheid achter de krantenkoppen te onthullen. Van de enorme druk waaronder ze hun miljardenbedrijven runnen tot de komische momenten in hun vrije tijd en op school: alles is te zien in deze meeslepende en openhartige serie over liefde, familie en het leven in de schijnwerpers.

Vanaf 9 oktober, elke donderdag om 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW
PRISON BREAK

Wanneer zijn broer ten onrechte ter dood wordt veroordeeld, bedenkt ingenieur Michael Scofield een gewaagd plan: hij laat zichzelf opsluiten in dezelfde zwaarbeveiligde gevangenis om zijn broer van binnenuit te bevrijden. Met het complexe bouwplan van de gevangenis verborgen in zijn tatoeages, begint Michael aan een race tegen de klok, omringd door gevaarlijke medegevangenen en corrupte bewakers. Wat begint als een reddingsmissie verandert al snel in een spel van vertrouwen, verraad en overleven.

Vanaf 6 oktober, elke maandag om 21.30 uur op STAR Channel.


Kijktip van de dag

'Lili en Marleen' (VTM)

Bij het uitladen van de triporteur vinden Stavros, Jef en Ida een paar oude flessen wijn. Wanneer ze ervan proeven, smaakt hij naar azijn. Ze vernemen echter van Edgard dat rijke mensen voor zo'n flessen wel eens 75.000 frank durven neer te tellen. Ze komen dan ook tot het besluit dat ze zonder het te weten op een goudmijn gestuit zijn.

'Lili en Marleen', om 20.40 uur op VTM.

NU en STRAKS op tv

  • 20:45
    Ice Age: Continental Drift
    06:00
    In bed met Olly
  • 20:15
    Helsinki Syndrome
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 20:50
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 20:40
    Lili en Marleen
    05:05
    Geen uitzending
  • 20:35
    Red Bull Stalen Ros
    02:40
    Geen uitzending
  • 20:35
    Spider-Man: Homecoming
    06:00
    Qmusic
  • 20:30
    Motorway Cops: Catching Britain's Speeders
  • 20:35
    Everything Christmas
    05:10
    Dancing Through the Snow
  • 20:30
    Home Improvement
    02:00
    Geen uitzending
  • 20:00
    Jani & James doen-het-zelf
    02:15
    De Tafel van de Week
  • 20:20
    NCIS
    02:25
    Geen uitzending
  • 20:50
    22 Jump Street
    02:50
    Geen uitzending
  • 20:35
    Love Triangle Australia
    02:35
    Geen uitzending
  • 20:30
    The Real Murders of Orange County
    05:00
    Geen uitzending
  • 20:24
    Z-Weekoverzicht
    04:34
    Herhalingslus
  • 20:36
    Zo doe je het!
    05:55
    Sixties To Six
  • 20:40
    Chris Cooks Cymru
    02:40
    Likoké on Tour
  • 20:00
    Outrageous
    02:15
    Death on the Tyne
  • 20:00
    From
    02:10
    Below Deck Mediterranean
  • 20:30
    Beste Zangers
    05:50
    Nederland in Beweging
  • 20:40
    Mocronado's
  • 20:25
    The Sommerdahl Murders
    02:25
    NOS Studio Sport