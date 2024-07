Ontdek alle plannen van de Disney Channels voor augustus

Tylor Tuskmon studeert af aan de Monsters Universiteit en komt vol enthousiasme bij Monsters en Co. aan om zijn droombaan als Schrikker te beginnen... of toch niet.

MONSTERS AAN HET WERK

Op zijn eerste werkdag ontdekt hij dat ze geen Schrikker meer nodig hebben, maar Grappers! Tylor wordt tijdelijk overgeplaatst naar het onderhoudsteam van Monsters en Co. en besluit zijn koers te veranderen en een grappenmaker te worden.

Vanaf 5 augustus, elke maandag tot en met vrijdag om 17.30 uur op Disney Channel.

WEEKEND MARATHON

PHINEAS EN FERB

De serie draait om de supercreatieve stiefbroertjes Phineas en Ferb. Het is zomervakantie, dus de twee hebben volop vrije tijd. Elke dag bedenken ze weer iets nieuws om te doen, zodat verveling geen kans krijgt. Zo bouwen ze achtbanen in hun achtertuin, ontdekken ze een mummie, en klimmen ze zelfs op de Eiffeltoren. Hun zus Candace, een typisch tienermeisje, is totaal niet blij met de wilde plannen van haar broertjes en probeert voortdurend hun avonturen te stoppen.

Kijk 'Phineas en Ferb' vanaf 3 augustus, elke zaterdag en zondag vanaf 08.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

DISNEY JUNIOR ARIEL

De serie 'Disney Junior's Ariël' speelt zich af in het Caribische onderwater koninkrijk Atlantica en volgt 8-jarige Ariël terwijl ze samen met haar vrienden avonturen beleeft vol actie en plezier. Gedreven door nieuwsgierigheid naar de wereld om haar heen ontdekt Ariël schatten van de bovenwereld. Zo vindt ze een hoed, een piepend badeendje en een garde, die ze verzamelt en veilig bewaart in haar kristallen grot.

Vanaf 26 augustus, elke maandag tot en met vrijdag om 08.30 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE FUNHOUSE

'Mickey Mouse Funhouse' is een fantastische plek waar Funny, een magisch speelhuis dat praat en interactie heeft met Mickey, Minnie en hun vriendjes, de groep meeneemt op gekke en grappige avonturen vol fantasiespel en wensvervulling.

Vanaf 3 augustus, elke zaterdag en zondag om 19.00 uur op Disney Junior.

MARATHON

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Peter Parker, Gwen Stacy en Miles Morales zetten hun Super Hero-avonturen voort als Team Spidey. Ze worden vergezeld door geheel nieuwe Avengers: Iron Man, Ant-Man, Wasp en Reptil. Samen nemen ze het op tegen de listige nieuwe vijanden Electro, Black Cat, Sandman en Zola in een poging om niet alleen hun gemeenschap, maar de natuur en de wereld om hen heen te beschermen.

Kijk 'Spidey en zijn geweldige vriendjes' op 1 augustus vanaf 14.30 uur op Disney Junior.