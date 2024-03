'Nonkels'-reünie in 'Scheire en de Schepping' met Jelle De Beule, Wim Willaert, Manu Van Acker en Isabelle Van Hecke

Vier acteurs uit 'Nonkels' raden deze week naar de verhalen van nonkel Lieven. Wim Willaert, Manu Van Acker, Isabelle Van Hecke en Jelle De Beule komen te weten welke vogel de absolute camouflagekampioen is, hoe Duitsers efficiŽnt hun eitjes pellen en wanneer je aan een alligator kan schudden.

Maar ook testen ze uit hoe hoog de luchtdruk eigenlijk écht is, en dat zorgt toch even voor een paniekmomentje bij de panelleden…

Als Lieven vier veiligheidsbrillen uitdeelt, zien de panelleden het grappige er nog van in. Maar als hij de brandalcohol van onder zijn desk haalt, komt er toch een lichte bezorgdheid naar boven bij de panelleden. Als Manu vraagt of ze zich naar achter moeten verplaatsen, antwoordt Lieven dat hij van zelf wel naar achter zal springen. En gelijk heeft hij, want als de presentator een brandende lucifer laat vallen in een fles met een laagje brandalcohol zodat de fles implodeert, springen zowel Manu als Isabelle een paar meter achteruit.

De vorst der vorser die deze week langskomt in de studio is dr. Pim Heckman. Hij doet onderzoek naar hoe je met blauw laserlicht verloren informatie in je hersenen opnieuw kan oprakelen.

'Scheire en de Schepping', donderdag 7 maart om 21.15 uur op Play4 en op GoPlay.