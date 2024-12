Noémie (12 jaar) en Eloïse (15 jaar) in 'Wat Niemand Ziet'

Noémie (12 jaar) en Eloïse (15 jaar) wonen nu bijna twee jaar bij hun voogden Muriel en Vincent in Grimbergen. Dat komt omdat hun mama vier jaar geleden zelf uit het leven stapte.

Amper twee jaar later moesten ze hun papa afgeven na een slepende periode waarin er slokdarmkanker werd vastgesteld. Ze wonen nog altijd in het dorp waar ze opgroeiden waardoor hun sociaal leven nog altijd gewoon doorloopt zoals vroeger. Daar zijn ze heel blij mee en ze voelen zich thuis bij Muriel en Vincent. Die zullen nooit de plek innemen van hun eigen ouders, maar ze hebben een warm nest gevonden waar ze een thuis hebben.

Wat niemand ziet op tv

Docureeks met portretten van tien verschillende kinderen met allemaal een bijzonder verhaal. Kinderen waarbij hun leven bepaald wordt door iets waar ze zelf geen vat of invloed op hebben. Iets wat je aan de buitenkant niet meteen ziet.

Docureeks met portretten van tien verschillende kinderen met allemaal een bijzonder verhaal. Kinderen waarbij hun leven bepaald wordt door iets waar ze zelf geen vat of invloed op hebben. Iets wat je aan de buitenkant niet meteen ziet.

Moses is dertien en woont afwisselend bij zijn vader en zijn moeder. Amper drie jaar geleden verdronk zijn jongste broertje terwijl ze met alle kinderen samen aan het zwemmen waren. In één keer was alles anders.

Grino (elf jaar) is een toffe Limburgse jongen uit Oudsbergen. Al op heel jonge leeftijd kwam Grino in de opvang terecht. Via Pleegzorg Vlaanderen kreeg Grino een nieuwe thuis bij Andy, Wendy en pleegbroer Zino.