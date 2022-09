Nieuwe Nomade-reportage in 'Vranckx': 'Bosnië en Herzegovina: land zonder volk'

Nieuwe Nomade-reportage in 'Vranckx': 'BosniŽ en Herzegovina: land zonder volk'

Rudi Vranckx stuurde opnieuw drie van zijn 'Nomaden' op pad: jonge reporters die net als hij willen weten wat er in de wereld gebeurt en waarom. Deze keer trokken drie van hen samen naar BosniŽ en Herzegovina voor een reportage over de gespannen politieke situatie in dat deel van ex-JoegoslaviŽ op de vooravond van de verkiezingen.

Arno Van Rensbergen, Jeroen Van Rensbergen en Hannes Blommaert nemen ons mee naar de hoofdstad Sarajevo en praten er met jong en oud.

Dertig jaar na de burgeroorlog dreigt het broze evenwicht tussen de Bosniaks (Bosnische moslims) en de Servische en de Kroatische Bosniërs in Bosnië en Herzegovina verstoord te worden door politieke instabiliteit. Servische nationalisten zeggen het land te willen opsplitsen en dat leidt tot meer spanningen en zelfs etnische haat. Veel jonge Bosniërs hebben genoeg van de politieke chaos en de verdeeldheid. Uit angst voor een nieuwe oorlog verlaten ze massaal het land. 'Ik wil me veilig voelen in mijn eigen land', zegt Nadja Si, een jonge dj uit Sarajevo. De oudere generatie blijft achter en probeert met protesten de politiek in Bosnië en Herzegovina te veranderen. 'Alles wat ik wens is de rest van mijn leven toe te kijken hoe jonge mensen dit land voorwaarts leiden', zegt Azra Zornic, een gepensioneerde vrouw die wekelijks op de barricaden staat. In de aanloop naar een van de belangrijkste verkiezingen in decennia staan de zenuwen in Bosnië en Herzegovina op scherp. 'Bosnië en Herzegovina: Land zonder volk', in 'Vranckx', zaterdag 1 oktober om 20.10 uur op Canvas en VRT MAX.