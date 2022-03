Nieuwe afleveringen van 'Villa Zuid-Afrika' binnenkort op VTM 2

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2022

In het eerste seizoen van 'Villa Zuid-Afrika' zag de kijker dat Kathleen Aerts en haar man Steven na een pittige zoektocht de trotse eigenaars werden van hun eigen guesthouse in Zuid-Afrika. Deze doopten ze de 'Droom Guesthouse' en in al hun enthousiasme verkondigden Kathleen en Steven dat ze binnen een maand de eerste gasten wilden ontvangen.