Nieuwe afleveringen van 'Summer Camp Island' en meer in augustus op Cartoon Network en Boomerang

Foto: © Media Tornado/ Boomerang 2019

Oscar en Hedgehog rapen al hun moed bij elkaar om de mysteries en wonderen van hun magische zomerkamp te trotseren.

Niet elk zomerkamp biedt namelijk de mogelijkheid om te zwemmen met een pratende haai, onder het bed naar een ander universum te kruipen of bevriend te raken met de maan, maar in 'Summer Camp Island' is alles mogelijk!

Nieuwe afleveringen van 'Summer Camp Island'!

Vanaf 15 augustus, ieder weekend om 10.50 uur

'Gumball Special'

Vanaf 31 augustus, elke dag om 7.10 uur

Het gaat er gek aan toe op Elmore Junior High, waar Gumball’s vader Richard de functie als directeur heeft overgenomen. Geniet van de Gumball special 'Richard Rommelt op School', vanaf 31 augustus elke dag om 7.10 bij Cartoon Network!

Première: 'Mr Magoo'

Vanaf 3 augustus, elke dag om 8.00 uur

Iedereen is dol op Meneer Magoo! Dit opgewekte kereltje geniet volop van zijn pensioen en is altijd bereid een handje te helpen. Hij is razend nieuwsgierig en heeft een scherp geheugen, maar doordat hij niet doorheeft dat hij dringend een bril nodig heeft, is hij een wandelende ramp! Zo beklimt Magoo bijvoorbeeld de top van een wolkenkrabber, die hij aanziet voor een berg. Samen met zijn trouwe Meneer Kat, die een hond is die denkt dat hij een kat is, verveelt Magoo zich nooit. Hij gaat naar het museum, heeft romantische afspraakjes, gaat golfen, go-karten… of relaxt in zijn tuin tijdens zijn zondagse barbecue samen met Wezel, zijn gezellige buur.

'Mr Magoo' is vanaf 3 augustus elke dag om 8.00 te zien bij Boomerang.

'Katten en Honden!'

Elke dag om 15.00 uur

Hou jij ook zo van katten en honden? Wij ook! Kijk mee naar de zomer special 'Katten & Honden' bij Boomerang, waarin je de avonturen van de leukste dierenvrienden voorbij ziet komen! We hebben de allerleukste series met katten en honden voor je klaarstaan: Agent Binky, Mighty Mike, Tom & Jerry en Be Cool, Scooby-Doo.

'Katten & Honden' zie je elke dag om 15.00 uur, alleen bij Boomerang.