Nieuwe aflevering van podcast 'De Thuisploeg' met Yemi Oduwale

Er is vandaag weer een nieuwe aflevering van de podcast 'De Thuisploeg' te vinden op VRT MAX. In de podcast 'De Thuisploeg' wordt iedere week een andere Thuis-acteur het vuur aan de schenen gelegd.

De acteurs delen hun diepste geheimen en leukste weetjes van achter de schermen. Deze keer is het de beurt aan acteur Yemi Oduwale, die de rol van charmante advocaat Dries speelt.

Yemi vertelt hoe een gigantische kater bijna het einde van zijn 'Thuis'-carrière betekende. Door een wild feestje de avond voordien stond hij de dag van zijn auditie met een grote kater op de scene. Maar Yemi wist blijkbaar toch te overtuigen. De toon van zijn 'Thuis'-carrière was echter gezet. Want ook Yemi’s eerste draaidag liep helemaal in de soep. Door een vertraagde vlucht uit Ibiza kwam hij bijna te laat op zijn eerste werkdag. Na een chaotische autorit kwam hij maar nét op tijd aan in de studio van 'Thuis'.

Wanneer een luisteraar zich afvraagt wat er nu eigenlijk écht gebeurd is tussen Marianne en Dries, besluit Yemi die kwestie voor eens en altijd uit de doeken te doen. 'Het is de bedoeling dat mensen het niet zeker weten’' zegt hij. Maar, Yemi heeft zo zijn eigen idee van wat er is gebeurd… Ontdek het volledige antwoord in de podcast.

