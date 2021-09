Nieuw seizoen van 'Huizenjagers' start maandag in Rivierenland

Na 'Huizenjagers Buitenland' schuimen vanaf maandag 27 september makelaars opnieuw heel België af op zoek naar een droomwoning voor de kandidaat-kopers. Van de Leiestreek tot in Limburg, de makelaars zetten alles op alles om een bod én de felbegeerde hoofdprijs binnen te halen: de 'Huizenjagers'-trofee.

Beginnen doen ze in Rivierenland, de waterrijke regio in het zuidwesten van de provincie Antwerpen.

Makelaars

Dirk is op zijn 58 jaar het groentje van de groep. Zijn eerste rondleiding ooit doet hij meteen op televisie. Hij is een echte spring-in-'t-veld en wil dit ook graag overbrengen als makelaar. Na een aantal tegenslagen slaagt Dirk er toch in om alles te geven en volledig voor zijn nieuwe job als makelaar te gaan!

Koen de vastgoedkampioen is een makelaar die houdt van een babbeltje. Hij wil de ziel van het huis blootleggen en zorgen dat er een echte connectie is met de potentiele kopers. Hij droomde altijd van een job als makelaar en een jaar geleden maakte hij deze droom ook waar. Los van zijn job is Koen een grote fan van voetbal en heeft hij een abonnement bij KV Mechelen. Een spontane gast met een sportief kantje!

Manon is de jongste van de groep. Ze is slechts 24 jaar, maar enorm ambitieus. Door haar stralende glimlach en een voorbereiding tot in de puntjes kan een rondleiding door Manon alleen maar een fijne beleving zijn. Buiten vastgoed heeft ze een grote passie voor interieur. Ze leerde het vak van de beste: Huizenjagersveteraan Naranjo.

Aflevering 1 op maandag 27 september

Anouk en Vincent zijn drie jaar geleden getrouwd en hebben één zoontje. Het tweede kind is ondertussen ook op komst. Anouk heeft een grote kinderwens en daarom zijn ze op zoek naar een familiewoonst. Anouk en Vincent houden van een woning met veel lichtinval en willen van hun tuin een paradijs maken voor de kinderen. Ze zoeken een huis met een grote leefruimte en een grote keuken, liefst met zicht op de tuin. Budget: 375.000 euro.

Aflevering 2 op dinsdag 28 september

Robin en Elise zijn twee creatieve duizendpoten, maar ze weten niet wat ze willen. Ze willen zich volledig laten verrassen door onze makelaars. Het enige wat echt belangrijk is, is dat de woning ligt in een levendig dorp van waar je met de trein maximum 40 minuten reist naar Antwerpen. Wat ze écht niet willen is een woonboot of een boomhut, maar voor de rest mogen de makelaars volledig out-of-the-box denken. Budget: 240.000 euro.

Aflevering 3 op woensdag 29 september

Jolien en Matthias wonen momenteel in het hartje van Antwerpen. Ondertussen hebben ze een zoontje, Max, van 2 jaar oud. Samen met Max willen ze de drukte van de stad ontvluchten en zoeken ze een huis in een rustige en groene buurt met een tuin. De tuin daarbij is heel belangrijk zodat Max zonder problemen buiten kan spelen. Jolien wil een strakke, witte blok terwijl Matthias liever zou verhuizen naar een fermette. De gulden middenweg? Een gemoderniseerde hoeve! Budget: 600.000 euro.

Aflevering 4 op donderdag 30 september

Kristien is moeder van de identieke tweeling Michelle en Axelle. Michelle en Axelle willen graag naar de kunstacademie in Mechelen en daarom zoekt het gezelschap een woonst waarvan ze met de fiets naar school kunnen. Kristien is zelfstandige en heeft dus weinig tijd voor renovaties. Een instapklare charmewoning is haar grote droom. Na haar werk wil ze graag tot rust komen in een mooie tuin. Maar Michelle en Axelle hebben zo hun eigen eisen… Budget: 300.000 euro.

'Huizenjagers', vanaf maandag 27 september om 19.35 uur op Play4.