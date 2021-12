Nieuw seizoen van 'Factcheckers' na nieuwjaar op Eén

Britt Van Marsenille, Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken gaan in het derde seizoen van 'Factcheckers' onverminderd door met hun missie: checken wat er klopt van de vele berichten, beweringen en weetjes die we dagelijks over ons heen krijgen. En daarvoor gaan ze weer ver: ze gooien meer dan ooit hun eigen lichaam in de strijd als proefkonijn en voeren zelf de strafste testen uit.

Het trio gaat ook nu weer undercover om feiten te checken en onderzoekt enkele van de meest gestelde vragen van de kijkers.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen onderzoekt Jan hoeveel Vlamingen op de 100 slagen voor hun rijexamen als ze dat opnieuw afleggen.

Britt gaat met Thomas op hotel. Niet om er te overnachten, wel om te checken wat er precies aan is van de klachten op sommige reviewsites: verversen de grote hotelketens het beddengoed echt niet voor elke klant?

En tijdens deze feestperiode zijn ze bijzonder populair: de all-you-can-eat-restaurants. Maar krijg je er ook waar voor je geld? Jan zoekt het uit.

Slaagt maar een op vier chauffeurs voor een nieuw rijexamen?

De 'Factcheckers' lazen in een aantal krantenartikelen dat amper één chauffeur op de vier zou slagen voor het rijexamen als die dat opnieuw zou afleggen. Dat zou betekenen dat 75% van alle automobilisten, mensen mét een rijbewijs, de verkeersregels niet voldoende meer kennen.

Maar klopt die straffe bewering wel? Jan neemt de proef op de som en organiseert een grote test. Daarvoor nodigt hij maar liefst 100 Vlaamse chauffeurs uit - onder wie ook Britt en Thomas - om in een examencentrum een officieel rijexamen af te leggen. Hoeveel procent van deze automobilisten slaagt in het theorie-examen en hoeveel van hen leggen nadien ook nog met succes een praktijkexamen af? Worden de verrassende cijfers uit de krantenartikelen bevestigd of net weerlegd?

'Tot 1968 kon je je rijbewijs gewoon afhalen in het gemeentehuis, zonder examen! Pas vanaf 1969 kwam daar een theoretisch examen bij en sinds 1977 moet je ook een praktisch rijexamen afleggen. Sinds 2018 is er een verplichte extra opleiding die je moet volgen, zes tot negen maanden na het behalen van je rijbewijs. Maar een algemene opfrissing voor alle chauffeurs waarbij de verkeersregels nog eens worden herhaald, dat bestaat (nog) niet in ons land', aldus Jan Van Looveren.

Is ‘all you can eat’ wel echt ‘all you can eat’?

Ze lijken een typisch Amerikaans concept, maar ook in ons land tref je ze in groten getale aan: all-you-can-eat-restaurants. Zeker tijdens de kerstvakantie zijn ze enorm populair met een concept dat even eenvoudig als aantrekkelijk lijkt: zoveel eten als je kan voor een vast bedrag.

Toch vraagt Jan zich af of een etentje met zo’n à-volonté-formule wel zo interessant is als je zou denken. Kan je een all-you-can-eat-restaurant verslaan; kan je er meer eten dan waarvoor je betaalt?

Om dat te testen, nodigt Jan zijn collega’s Britt en Thomas uit voor een gezellig avondje volproppen. Samen proberen ze te winnen van het restaurant.

'Voor deze factcheck heb ik tips gevraagd aan een eetkampioen die meer dan 20 frikandellen verorbert op een uur tijd! Maar dan nog was het een hele uitdaging om het restaurant te kloppen. Ik heb nadien twee dagen bijna niets gegeten', vertelt Jan Van Looveren.

Verversen hotels altijd de lakens voor nieuwe gasten?

Als je op hotel gaat, mag je ervan uitgaan dat je propere handdoeken, een gepoetst toilet en vers beddengoed krijgt in je kamer. Of niet? Op het internet circuleren alleszins veel klachten over hotels die dat niet zouden doen.

Slapen in de lakens van de vorige bezoeker? Het is nauwelijks te geloven! En net omdat het zo ongeloofwaardig lijkt, trekken Britt en Thomas op onderzoek uit. Undercover boeken ze hotelkamers in zes van de grootste en bekendste hotelketens van ons land. Ze brengen daar eenvoudig te verwijderen markeringen aan die met het blote oog niet te zien zijn, maar wel tevoorschijn gebracht kunnen worden met een speciale lamp. s‘ Anderendaags keren ze terug naar diezelfde kamers.

Wat was het resultaat? Kunnen ze met hun speciale lamp markeringen blootleggen op de lakens en zo aantonen dat het beddengoed niet ververst werd voor een nieuwe gast?

'We hebben zes kamers gereserveerd op een valse naam. Met een smoes en een andere valse naam hebben we exact dezelfde kamer opnieuw geboekt voor de dag nadien. Zo konden we eerst met een speciale stift onzichtbare sporen achterlaten om dan de volgende dag te checken met een speciale lamp of al die sporen weer verdwenen waren', aldus Britt Van Marsenille.

