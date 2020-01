Nieuw seizoen 'Groeten Uit' opent met de Pfaffs in 1965

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Tijdreizen? Het kan! Of toch als het van An Lemmens afhangt, want in het nieuwe seizoen van 'Groeten Uit' stuurt ze vanaf 7 januari 2020 elke dinsdagavond opnieuw een hele reeks Bekende Vlamingen terug in de tijd.

Tijdens een nostalgisch weekend herontdekken ze samen met hun gezin de muziek, het speelgoed, de televisieprogramma’s en de kledij van toen ze 12 jaar waren. Voor dit vierde seizoen worden onder meer de Pfaffs en hun (klein)kinderen voor het eerst terug herenigd op televisie. Daarnaast kruipen ook Tine Embrechts en haar gezin en Goedele Liekens met haar twee dochters in de teletijdmachine.

Zo ziet de Pfaff-familie er uit met kerst in 1965

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen, op dinsdag 7 januari, keert de familie Pfaff terug naar 1965 om samen kerst te vieren. Het jaar waarin de kerstboom nog versierd werd met echte kaarsen, je in elke kleerkast wel een minirokje vond en The Beatles hun debuut maakten op het witte doek met de film 'Help!'. Maar ook het jaar waarin Jean-Marie Pfaff 12 werd.

Via een kerstkaart uit 1965 komen Jean-Marie (66), Carmen (63), kleindochter Shania (19) en kleinzoon Kenji (18) het adres te weten. 'We zitten al met een probleem want daar zit geen gps in', lacht Carmen wanneer An Lemmens hen de sleutel van de Opel Kadett A overhandigt. Jean-Marie is alvast enthousiast: 'Dat brengt enorm veel herinneringen met zich mee… In zo’n auto kan je goed over elkaars billekes wrijven.'

Na een ritje auto-karaoke waarin Shania en Kenji kennismaken met de muziek van 1965, is het tijd voor een eerste tussenstop: een wooncaravan waarin neefjes Liam (13) en Keano (15) hun opwachting maken. Shania en Kenji hebben alvast een boeiende discussie: 'Ik word geen huisman', besluit Kenji, 'Alhoewel, dat lijkt mij nog wel lachen!' 'Gij? Gij kunt niet eens uwe was naar beneden brengen, wat ga jij nu huisvader worden?', lacht Shania.

Aangekomen in het jaren ‘60-huis duiken ook Debby (44), Kelly (42), Nicolas (39) en Sam (46) op om mee kerst te vieren. Daar wagen de vrouwen zich aan een traditioneel kerstmenu met zelfgemaakte kroketten en gevulde kalkoen terwijl de mannen genieten van 'een glaasje': 'Vroeger was dat de normale gang van zaken. Vrouwen in de keuken en de mannen kwamen alleen zagen als de drank op was', lacht Carmen. Wanneer An Lemmens tijdens het weekend opduikt is het tijd voor cadeautjes uit 1965. De 'Pater Familias' krijgt een wel heel emotioneel cadeau…

De volgende ochtend wordt er aan de deur gebeld… Het zijn kleinkinderen Fay (12) en Bruce (13) die, voor een zakcentje, Nieuwjaarsliedjes komen zingen, iets wat Jean-Marie in zijn jeugdjaren ook veel heeft gedaan. En hoe reageren Jean-Marie en Carmen wanneer de kleinkinderen – in ware Familie von Trapp-stijl - hun Nieuwjaarsbrief voorlezen?

Nieuw seizoen 'Groeten Uit', vanaf 7 januari elke dinsdag om 20.35 uur bij VTM.