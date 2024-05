Nieuw 'Blind Gekocht'-koppel Chloë en Tony is wanhoop nabij

In Wetteren ligt er een stevige uitdaging te wachten op Kinga en Christophe: een veilig huis vinden voor Chlo en Tony. Momenteel wonen zij in een huis dat absoluut niet geschikt is voor hun twee kleine kinderen.

Zo kunnen ze hun kinderen boven niet alleen laten rondlopen door een open trap en overloop. Ze zitten dan ook met de handen in het haar: 'Dit huis is te gevaarlijk voor onze kinderen. Hier kan een kind doorvallen.' En dan is er nog een budgetkwestie, want in de prijsklasse van Tony en Chloë lijkt er niets te vinden...

In de vorige aflevering maakten de experten en Vlaanderen kennis met Seppe en Niels, die hopen hun droomhuis te vinden in Heule. Kinga heeft voor hen een woning gekocht die nog flink wat opknapwerk kon gebruiken. Zijn ze tevreden met het eindresultaat? En wat is er met de tegelkachel gebeurd?

'Blind Gekocht', woensdag 29 mei om 21.15 uur op Play4.