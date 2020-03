'Nachtwacht' kijkt zaterdag al naar de wereld na corona

Foto: Canvas - © VRT 2019

De coronacrisis is in een acute fase getreden. Daarom stelt 'Nachtwacht' de op 14 maart geplande aflevering over ons voetbal uit. In de plaats komt een debat over de manier waarop het coronavirus de wereld en ons leven zal veranderen.

Ons land komt langzaam tot stilstand. Hoe lang het zal duren, weten we niet. Maar een veel grotere vraag is wat de impact van het coronavirus op termijn zal zijn. Komt er snel een vaccin en zullen we dan opnieuw kunnen reizen en handel drijven zoals voorheen? Of zal de coronacrisis de wereld en ons leven voorgoed veranderen? Jan Leyers zoekt naar antwoorden samen met viroloog Johan Neyts, economist Geert Noels, en geostrateeg Jonathan Holslag.

Johan Neyts (KULeuven) is een internationaal befaamd viroloog. Niemand minder dan Bill Gates bezorgde hem de fondsen om zo snel mogelijk tienduizenden geneeskundige stoffen te onderzoeken naar een remedie voor het coronavirus. Maar Neyts kijkt verder. Het coronavirus kan een blijver zijn, en het zal het laatste virus niet zijn dat in tijden van globalisering en opwarming stormenderhand de wereld verovert. De huidige crisis toont dat we daar niet klaar voor zijn.

Economist Geert Noels heeft het over de economische gevolgen. Er zullen faillissementen volgen, dat is zeker, en Noels heeft enkele voorstellen om de miserie die dat tot gevolg zal hebben aan te pakken. Maar ook Noels kijkt verder: 'Volgens mij gaan we in de toekomst op een andere manier werken. Corona zal een kantelmoment zijn. En de allergrootste winnaar is het klimaat. Wat Greta Thunberg al meer dan een jaar probeert, fixt corona op een paar weken.'

Ook Jonathan Holslag, docent Internationale Politiek aan de VUB, ziet fundamentele veranderingen opduiken. 'Corona jaagt het internationaal wantrouwen nog verder aan. Je merkt nu al dat er weinig onderlinge solidariteit is, zelfs tussen de Europese landen.' Maar ook los daarvan zullen we heel hard moeten nadenken over de gevolgen van de globalisering, zegt Holslag.

Een debat over corona en hoe dat onze wereld zal veranderen, zaterdag 14 maart om 22.05 uur in 'Nachtwacht' op Canvas en canvas.be.