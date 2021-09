Na 23 (!) keer verhuizen eindelijk klaar voor een hond!

In aflevering vijf van 'Viervoeters' maken Joris en Dominique kennis met Peter en Pieter. Na maar liefst 23 keer verhuizen, zijn ze eindelijk gesetteld en hopen ze hun droom in vervulling te laten gaan: een lieve, aanhankelijke en rustige asielhond adopteren. En liefst eentje die ook goed is met de ouders van Peter, die bij hen inwonen.