'Moneyyy!': koppels botsen op verborgen schat achter het bad in 'Huis Gemaakt'

De koppels van 'Huis Gemaakt' staan voor de laatste loodjes: nog maar twee weekends te gaan en de ruwbouw moet helemaal klaar zijn. Dat wil zeggen: lege kamers, overal stof én vooral bergen elektriciteitskabels trekken.

Het wordt een race tegen de tijd. En zoals bij elke verbouwing, duiken er vaak verborgen gebreken op die de plannen in de war sturen. Maar in Mechelen maken Emiel en Ashley een zeldzame uitzondering. Terwijl ze het bad ontmantelen, stuiten ze op een verrassing. 'Oh my god, een kluisje', roept Ashley. 'Boem! Moneyyy! Ik weet dat oudere mensen vaak geld afhalen en onder een matras steken. Misschien heeft deze het onder het bad gestoken', roept Emiel. Is dit de jackpot waar elk verbouwkoppel van droomt, of loopt het uit op een anticlimax?

Ondertussen dromen Axelle en Seppe in Nieuwpoort dan weer van de volgende fase: de verbouwing van hun slaapkamer. En daar hebben ze wilde plannen mee. 'We mogen een stuk van deze muur uitbreken wat betekent dat we het kamertje hierachter kunnen gebruiken als inloopkast. Ik zou een idyllische boog willen!', klinkt het enthousiast bij Axelle. Alleen raken ze met hun idee een paar gevoelige snaren bij Luca en Sarvar… 'Waarom moet dat eruit? Ik vind het gewoon een onlogisch iets in het huis', reageert Luca. En ook Sarvar heeft zijn twijfels: 'Is dit haalbaar? We lopen al achter met de ruwbouw.'

In Lummen proberen de duo’s de elektriciteitskabels in recordtijd te leggen, en dat doet zelfs de doorgaans rustige Mo voor het eerst wat opgloeien. Nico en Daisy daarentegen raken stilaan gaargekookt door de ‘kabelspaghetti’. 'Ik walg hiervan', vertelt Nico. 'We moeten realistisch zijn, we krijgen dit niet af!', vult Daisy aan. Tot overmaat van ramp krijgen ze nog extra slecht nieuws op hun bord… In Haasdonk proberen Eros en Soumaya de barsten in de muur op te vullen, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. 'Er hangt meer voegsel op de grond dan op de muur. Dit trekt op geen rotte bal!', roept Eros. Naarmate de deadline nadert, stijgt de paniek én het koffieverbruik. Wie raakt op tijd klaar? En wie moet kostbare tijd inleveren voor de volgende fase - de allesbepalende slaapkamer?

'Huis Gemaakt', dinsdag 11 maart om 20.40 uur bij VTM.