Minister Van Tigchelt mee op patrouille in Brussel-Zuid: 'Ben niet naar hier gekomen om de fatalist uit te hangen'

Hoog bezoek in het politiekantoor van Brussel-Zuid, want minister van Justitie Paul van Tigchelt komt er een shift meedraaien.

Rechercheurs Jelle en Michelle nemen de minister mee op patrouille door de straten van onze hoofdstad. Amper een paar dagen na de laffe terreuraanslag op twee Zweedse voetbalfans, legde Van Tigchelt de eed af als nieuwe minister van Justitie. Nu, zo'n drie maanden later, wordt hij rondgeleid in de Brusselse wijken en langs de beruchte hotspots om te zien wat er écht leeft op het terrein. ​

Er wordt de minister meteen gevraagd om een kogelvrije vest aan te trekken, want patrouilleren langs de hotspots van Brussel, is niet zonder gevaar. Maar voor ze de straat optrekken, laat rechercheur Jelle via de camera's zien hoe de dealers te werk gaan, en al snel hebben ze enkele drugsdealers in het vizier. Als ze het werkveld betreden en richting de plekken gaan waar ze zonet de dealers gespot hebben, legt Jelle uit hoe georganiseerd de bendes handelen. En het duurt alvast niet lang vooraleer ze live getuigen zijn van een drugsdeal, waarop Jelle genoodzaakt is om in te grijpen.

De problematiek rond illegaal verblijf, nutteloze bevelschriften om het grondgebied te verlaten en de criminaliteit als laatste reddingsboei zijn al wekenlang de rode draad door de hoofdstad en de politiediensten. Eric en rechercheur Jelle zitten met heel wat vragen en halen verhaal bij de minister.

'Niveau 4 Terreur', dinsdag 13 februari om 21.15 uur op Play4 en op GoPlay.