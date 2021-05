Minister-president Jan Jambon solliciteert voor... 'aangever van Jacques Vermeire'

De roadtrip van Jacques Vermeire en dochter Julie heeft zijn eindhalte bereikt: de 70ste verjaardag van Jacques! In de derde aflevering van 'Hit The Road Jacques' neemt Julie haar papa mee naar het Oost- Vlaamse Lozer, daar woonde Fonske Verzele, de bompa van Jacques.

Hij heeft nooit geweten dat Jacques zijn naam gebruikte voor zijn sketches. 'Ik heb mijn typetje niet gebaseerd op zijn leven maar zo 'de simpele spelen', dat is hier wel ontstaan.'

Julie vraagt zich af waarom haar papa in 1997 de overstap maakte van de openbare naar de commerciële omroep. 'Voor het geld hé. Ik ben daar heel eerlijk in, hierdoor kon ik mijn medewerkers goed betalen... Maar het is toen volledig uit de context getrokken. Iedereen dacht ik 25 miljoen euro in mijn zakken stak.'

Van Lozer naar Studio 100, een plek waar Jacques al tientallen jaren meespeelt in verschillende musicals en films, de meisjes van K3 wachten hem op.

Volgende stop: het Cultureel Centrum Zwaneberg in Heist-op-den-Berg! Julie verrast Jacques er met enkele vroegere decorstukken uit zijn zaalshows. Naast de meest bekende aangever Luc Verschueren, proberen collega-comedians Soe Nsuki, William Boeva, Gunter Lamoot, maar ook minister-president Jan Jambon het ook eens!

De eindhalte van 'Hit The Road Jacques' wordt een gezellig onderonsje met dochter Julie en zoon Maxime in de tuin in Keerbergen. Waar Jacques nog virtueel door verschillende vrienden en collega's in de bloemetjes wordt gezet.

'Hit the Road Jacques', donderdag 27 mei om 20.35 uur bij Play4.