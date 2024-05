Miel uit 'Don't Worry Be Happy' laat been amputeren

Miel verblijft momenteel in een revalidatiecentrum in Kontich. Gekweld door ellendige pijn in zijn been besloot Miel dat amputatie de beste oplossing was. Ondanks de zware ingreep is hij nog steeds de vrolijkheid zelve.

Don't Worry, Be Happy op tv

Niet voor iedereen is the sky the limit, niet iedereen heeft het breed. Deze levenskunstenaars leven heel zuinig, maar toch voelen ze zich de koning te rijk. Het leven is mooi, als je het maar wil zien. Maar hoe doe je dat zonder veel geld?

