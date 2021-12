Margritje en haar blokfluit donderdag in de musical van haar leven

In 1954 zag Margritje Hermans het levenslicht. Haar heldhaftige mama ging te voet naar de kraamkliniek en kreeg een stevige dosis -jawel- lachgas toegediend bij de geboorte van 'de vierde van zes'.

Van de prinses van de blokfluitles tot een echte radio-en televisievedette in Vlaanderen. Muziek speelde altijd de hoofdrol in haar leven. Ze engageerde zich steeds met overtuiging en goede wil. Als politica en als mama. De anti-vedette bleek sterker dan alle kritiek. The show must go on, ze werd er na al die jaren het levende bewijs van. Morgen krijgt de gulste lach van showbizzland van James Cooke en zijn geweldige cast een eigen musical cadeau. Laisse rouler le bon temps Margriet.

'Margriet The Musical', donderdag 16 december om 20.35 uur op Play4 en GoPlay.