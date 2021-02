Margriet Hermans heeft iets speciaals te koop in 'Stukken van Mensen'

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

In de vierde aflevering van 'Stukken van Mensen' haalt Margriet Hermans haar beste onderhandelingsskills boven om haar speciale bouwdoos van Panamarenko te verkopen aan de dealers.

Een kleine 20 jaar geleden kocht ze de doos aan, maar door plaatsgebrek heeft ze nooit tijd gemaakt om het kunstwerk in elkaar te zetten. Destijds werden er 284 exemplaren uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling in het Vlaams Parlement. Als politica kon ze vroeger heel wat mensen overtuigen, maar kan ze dat ook in 'Stukken van Mensen'?

Glen uit Riemst houdt van mode en luxe en heeft een neus voor zaken. Hij heeft een unieke tas meegenomen van Louis Vuitton, uit de Monogramouflage-collectie. Deze tas is het resultaat van een samenwerking tussen Louis Vuitton en de Japanse popartkunstenaar Takashi Murakami. Onder anderen de Amerikaanse rapper Kanye West heeft zo’n uniek exemplaar in zijn bezit. Glen kon de tas voor zeer weinig geld kopen en hoopt nu veel winst te maken.

Rik uit Koksijde is vastgoedmakelaar en koopt al heel zijn leven dingen die hij mooi vindt. Hij bewaart ze op zijn werkplek, maar hij gaat op pensioen en zijn vrouw liet weten dat ze thuis niet welkom zijn. Eén van die spullen komt hij alvast aanbieden in 'Stukken van Mensen': een originele penseeltekening van Hugo Claus. Naast het schrijven van klassiekers, schilderde Hugo Claus ook een mooi oeuvre bij elkaar, waaronder deze tekening getiteld 'Venus in de serre' uit 1992 waarvoor hij zich baseerde op zijn vrouw Veerle De Wit.

Een verzameling van 40.000 luchtvaartobjecten

Dieter uit Aalst verzamelt Sabena-memorabilia. Zijn hobby is een beetje uit de hand gelopen, want zijn huis wordt te klein voor al die spullen. Daarom komt hij wat luchthavennostalgie verkopen: porselein servies en verzilverd bestek dat werd gebruikt in eerste klasse op Sabena-vluchten. 'Als kind was ik altijd al enorm gefascineerd door Sabena en de luchtvaart. En dan is de passie enkel maar groter geworden. Ik heb nu naar schatting zo’n 40.000 luchtvaartobjecten thuis', vertelt Dieter.

'Stukken van Mensen', maandag 22 februari om 21.40 uur op Play4.