Man wordt gepakt met onderbroek vol heroïne en cocaïne in 'Niveau 4 Gent'

Man wordt gepakt met onderbroek vol hero´ne en coca´ne in 'Niveau 4 Gent'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2018

In de tweede aflevering van 'Niveau 4 Gent' vermoedt het STROP-team van commissaris Rico dat er een dealer actief is in de buurt van het Gentse Sint-Pietersstation.

De stationsbuurt is het werkterrein van een beruchte bende die er vooral cocaïne verkoopt en er is opvallend veel activiteit van mensen die volgens commissaris Rico duidelijk op zoek zijn naar drugs. Wanneer ze de controle verderzetten in het station zelf, duurt het niet lang voor ze de dealer kunnen vatten. De man zegt van niets te weten, maar wanneer de agenten zijn onderbroek doorzoeken, duiken er opvallend veel witte verpakkingen met cocaïne en heroïne op. En dat is niet alles, want commissaris Rico krijgt nog een extra verrassing voorgeschoteld...

In Gent is de cel Gerichte Opsporingen op zoek naar een beruchte veelpleger. De man leeft ondergedoken na een veroordeling voor verschillende diefstallen en inbraken. Hij is één van de 230 veelplegers die van dichtbij opgevolgd worden door het team van hoofdinspecteur Fred. Bij het kleinste misdrijf worden ze meteen gearresteerd.

Hoofdinspecteurs Dieter en Bart van de interventiedienst halen een roekeloze bestuurder uit het verkeer. De man blijkt een enorm zwaar verleden te hebben en heeft er net een lange gevangenisstraf op zitten. Toch is hij opnieuw op het slechte pad, hij zit achter het stuur onder invloed van harddrugs.

Ook in Gent woedt er een bikkelharde war-on-drugs. Het aantal drugsdelicten is er de voorbije jaren fors gestegen tot bijna 4000 per jaar. Voor hoofdinspecteur Liesbeth en inspecteur Axel is de strijd tegen drugs een dagelijkse opdracht geworden. Het openlijke dealen en gebruiken op de straat zorgt voor heel wat overlast in de wijk Nieuw-Gent.

