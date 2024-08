Makelaars speuren Kortrijk af op zoek naar huis voor 6 chihuaua's met reiki-kamer

Na de Westhoek, de Ardennen, Brugge en de Kempen zet het 'Huizenjagers'-busje nu koers richting Kortrijk. Een hele week is het zonnige Kortrijk het decor van de zoektocht naar droompanden voor de potentiŽle kopers.

Bénédicte, Jérôme en Inge wagen hun kans voor de begeerde 'Huizenjagers'-trofee van deze week.

Makelaars

Bénédicte is een enthousiaste en gedreven makelaar van het jonge kantoor Habitat. Haar losse, spontane en empathische aanpak, gecombineerd met de competitiedrang die ze mee heeft gekregen uit de vele sporten die ze beoefent, zal ze haar klanten vlotjes om haar vinger kunnen winden. Buiten haar werk is Bénédicte een fanatieke zwemster, tennisster en voetbalster.

Jérôme, de gedreven zaakvoerder van J-Estates, is een doorzetter in hart en nieren. Naast zijn rol als makelaar is hij ook een fervent fietser. Hij houdt ervan om op zijn empathische manier zijn klanten zo goed mogelijk te begeleiden in de aankoop van hun droomhuis.

Inge is zaakvoerder van Maison Solide. Met een warme, vriendelijke benadering ontvangt ze haar klanten in haar eigen woonkamer. Inge is een echte levensgenieter die geniet van de kleine dingen in het leven. Voor Inge is het belangrijk dat ze een band krijgt met de potentiële koper, zodat ze optimaal op zoek kan gaan naar hun droompand.

Aflevering 1: Stijn & Bart – Een woning met ‘wauw’-gevoel

​Stijn en Bart, eigenaren van een ontbijt- en koffiezaak in Ieper, zijn op zoek naar een woning met een bijzondere uitstraling. Hun budget van €350.000 moet hen helpen om een plek te vinden waar ze samen oud kunnen worden en het wauw-gevoel kunnen ervaren dat ze momenteel missen in hun woning.

Aflevering 2: Sara & Vincent – Een eigen stekje

​Sara en Vincent zijn op zoek naar eerste eigen huisje samen. Na een lange zoektocht van drie jaar hebben ze besloten om 'Huizenjagers' hier voor in te schakelen. Met een budget van €400.000 willen ze een rustige, landelijke vrijstaande woning vinden met een grote tuin voor hun teckel Maurice en ruimte voor een kapsalon.

Aflevering 3: Saskia & haar zes chihuahua’s – Genoeg plaats voor de honden

​Saskia zoekt een nieuwe, vrijstaande woning met veel buitenruimte voor zichzelf en haar zes chihuahua’s, en een speciale reiki-kamer. Met een budget van €125.000 gaat ze op zoek naar een huis dat perfect past bij haar levensstijl en haar liefde voor rust en ruimte.

Aflevering 4: Laura & Nathan – Weg van thuis

​Laura en Nathan willen hun eerste gezamenlijke woning kopen met een budget van €280.000. Nathan’s technische achtergrond maakt hem tot een kritische koper die niets aan het toeval overlaat bij het beoordelen van de technische staat van een woning.

'Huizenjagers Kortrijk', van 12 augustus t.e.m. 15 augustus en Play4 en vanaf maandag integraal op GoPlay.