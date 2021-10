Maandag begint Sandra Bekkari aan 'De Slimste Mens ter Wereld'

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

Maandag is Sandra Bekkari de nieuwe kandidaat in 'De Slimste Mens ter Wereld'. Wat is haar onmisbare snack? Van wie van de kandidaten is Sandra een grote fan? En denk Erik dat ze 'De Slimste Mens' kan worden?

Sandra heeft zelf alvast een plan: 'Ik ga Erik omkopen met lekker eten', grapt ze.

Leer Sandra alvast kennen in deze video:

'De Slimste Mens ter Wereld', van maandag tot donderdag om 21.40 uur op Play4.