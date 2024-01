Maaike Cafmeyer wordt verrast door jeugdcrush Erik Estrada van CHiPs in 'James De Musical'

James Cooke opende zijn musicalreeks met een ode aan Tom Waes. De eerste aflevering van James De Musical zit nu al aan maar liefst 1.225.100 kijkers. Donderdag is het tijd voor Maaike Cafmeyer om een musical van haar leven te krijgen.

Maaike verdwaalde als jong meisje in verhalen van boeken en droomde van een rol in zwart-witfilms naar het voorbeeld van haar idolen. Al van jongs af aan was Maaike in de ban van acteren. Zo speelde ze samen met haar zus en nichtjes de televisieserie 'CHiPs' na. 'Ik was een beetje verliefd op Erik Estrada', vertelt Maaike. En 'James De Musical' zou 'James De Musical' niet zijn zonder een videoboodschap van de enige echte Erik Estrada.

De droom van Maaike kwam eindelijk uit in 1998 als ze voor het eerst op de planken stond tijdens de musical 'Peter Pan'. In 2003 leerde Maaike haar grote liefde Frans kennen.​ Samen doorstaan ze elke storm en spenderen ze de tijd die ze kunnen op het water in hun zeilbootje met hun twee dochters.

'James De Musical', donderdag 25 januari om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.