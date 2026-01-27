Limburgse kasteelheer raakt verzeild in drugsdossier door verhuur duivenhok
Als paddenstoelen schieten de Belgische drugslabo's uit de grond, en dat aantal blijft elk jaar stijgen. Ook Robert, een Limburgse kasteelheer, kwam ongewild in aanraking met zo'n drugslabo, zowaar op z'n eigen kasteeldomein.
Hij verhuurde nietsvermoedend oude duiventillen aan een drugsbende, die er een uitgebreid drugslabo hebben uitgebouwd.
Wanneer twee mannen bij hem aankloppen om een openstaande schuld op te eisen, weigert Robert te betalen. De mannen stellen een alternatieve 'oplossing' voor: ze willen een oud duivenhok op zijn domein huren. Onder grote druk en serieuze bedreigingen gaat hij met tegenzin akkoord, in de hoop snel van hen af te zijn. Maar dat blijkt ijdele hoop. De sloten van het duivenhok worden al snel veranderd, de ramen worden afgeplakt, maar als Robert vragen stelt, wordt hij met de dood bedreigd: 'Ze zijn me serieus beginnen bedreigen en zeiden dingen als: 'Ik heb 18 jaar voor moord in de gevangenis gezeten, ik wil dat gerust nog eens doen.''
Enkele weken later valt de politie binnen bij Robert. In het duivenhok treffen ze een tot in de puntjes ingericht drugslabo aan. De huurders zijn gaan vliegen, Robert wordt gearresteerd. Twee maanden lang belandde hij achter de tralies en werd hij beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie. 'Ik heb me de vraag gesteld hoe ik er uit zou kunnen geraken, maar de bedreigingen hielden me tegen. Ze zeiden: ‘we hebben geen moeite om je in de koffer te steken, dan pakken we je mee en klaar.’ Ze zijn gespecialiseerd in intimideren en bedreigen. Dat kent gewoon geen grenzen', zegt de Limburgse kasteelheer.
'Dealen Met Coke', woensdag 28 januari om 21.15 uur bij Play.
