Limburgse ex-drugsbaron klapt uit de biecht over drugslozing
Na de Antwerpse druggebruikers en Colombiaanse huurmoordenaar, knoopt Eric Goens nu het gesprek aan met een Limburgse ex-drugsbaron. De man was 20 jaar lang een belangrijke spilfiguur in de internationale drugshandel.
In 2017 liep hij tegen de lamp en werd zijn jarenlange misdaadcarrière beëindigd. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar wegens handel in drugs, criminele bendevorming en wapenbezit. Nu doet hij zijn boekje open over onder andere drugslozing: 'Je hebt duizenden manieren om drugsafval te dumpen: in de beek of rechtstreeks in de riool, maar ook via een gat in een camionette. Dan wordt er een gat in de vloer gemaakt, staat er een vat van 10.000 liter in, wordt dat open geprikt en dan begin je rond te rijden. Alles voor het geld.' Het is frappant hoe onschuldig een rondrijdend busje ’s nachts kan lijken, terwijl het in werkelijkheid duizend liter van de meest gore en giftige drugsafvalstoffen op de openbare weg loost.
'Een aantal keer heb ik geweld moeten gebruiken, soms zelfs veel. Ik heb een paar keer moeten schieten, eens een stukje oor moeten afsnijden en een fles zuur naar iemand gegooid. Je moet een soort handtekening zetten en duidelijk maken dat als ze je bestelen, dat ze problemen krijgen. Ik sliep met een pistool onder mijn kussen. Moest ik de deur horen, zou ik al schietend naar buiten lopen. Je wordt helemaal zot', aldus ex-drugsbaron Harry.
Goens trekt mee op patrouille met de Federale Gerechtelijke politie van Limburg. Ze rijden richting een illegale stortplaats. Eens aangekomen treffen ze een zwart uitgeslagen stuk bos aan, waar een sterke chemische geur hangt. 'Om één kubieke meter grond te saneren, kost het zo’n €100 tot €300. In het verleden hebben we ook al lozingen gehad in maïsvelden. Zo bestaat de kans dat het in de voedselketen van bijvoorbeeld runderen terechtkomt, waardoor het uiteindelijk op ons bord verschijnt. Daar staan we niet bij stil, de impact van drugslozingen is gigantisch groot', zegt de Limburgse Federale Gerechtelijke Politie.
Zo’n honderd kilometer verderop, in Bergen Op Zoom is de aangerichte schade nog een pak groter. In een natuurgebied op de grens tussen België en Nederland werd de grootste drugsdumping van Europa aangetroffen. Jarenlang werd er chemisch afval gedropt, afkomstig van een cocaïne-wasserij. De stoffen drongen diep door tot in de grond, waardoor meer dan 4.000 kubieke meter grond moest worden afgegraven. Dat zegt Erik De Jonge, boswachter in het gebied: 'Op het domein was een cocaïne-wasserij gevestigd: een soort drugslabo waar ze de cocaïne uit hun dragermateriaal halen zoals karton, textiel of kool. Er is een chemisch proces voor nodig en daar komen allerlei chemicaliën vrij waar ze van af moeten. De giftige stoffen breken niet af in de bodem en een beetje verderop wordt drinkwater uit de grond gehaald. De werken kosten meer dan 2 miljoen euro en de lozing heeft enorme schade aangericht aan het bos en het grondwater. Het lijk wel een enorme bominslag.'
'Dealen Met Coke', woensdag 21 januari vanaf 21.15 uur bij Play.
