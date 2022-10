Laatste podcast 'De Thuisploeg' met Tine Priem

Woensdag verschijnt de laatste aflevering van de podcast 'De Thuisploeg'. Niemand minder dan Tine Priem (Tamara) is te gast. De blondine is de laatste 'Thuis'-acteur die haar diepste geheimen aan de luisteraars onthult.

Zo verklapt ze dat haar kenmerkende blonde haren niet écht zijn. Tine is een brunette van nature.

Vlak voor haar auditie besloot ze haar haar te blonderen. Ze gelooft dat haar magische blonde lokken de reden waren dat ze werd gecast als de bitchy Tamara.

Naast Tamara’s blonde haren is ook haar kledij memorabel: van een knalroos mantelpakje tot gouden oorringen en een luipaardprint-legging. Of Tine zelf zo zou rondlopen? Absoluut niet, maar dat is net leuk, vindt ze. 'Er is een periode geweest dat Tamara alleen maar leopard droeg: van een leopard-blouse, naar een leopard-buggy en zelfs een leopard-baby.' Nu snappen we meteen ook waarom ze haar kind ‘Leootje’ heeft gedoopt. Een ode aan haar garderobe, eerder dan aan peter Leo?

Wanneer Tine een officiële lidkaart van de bitch-club cadeau krijgt, doet ze een belofte: 'Sinds Bob zijn ziekte komt vooral de zachte kant van Tamara naar boven, maar daar komt verandering in. Tamara wordt weer meer bitchy.'

In de podcast 'De Thuisploeg' kruipt MNM-dj, Sander Gillis, elke week in de loge van een andere 'Thuis'-acteur om hem te vragen hoe het is om in de grootste dagelijkse fictiereeks van ons land mee te spelen. Elke woensdag vind je een nieuwe aflevering op VRT MAX en alle andere podcastplatformen.