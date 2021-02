Laatste eliminatie voor de finale: wie mag zich volgende week 'Junior Bake Off'-finalist noemen?

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

De Chocolate Love week staat vanzelfsprekend in het teken van chocolade en liefde! Wie van de bakkers is verliefd, wie is single, en hoe zit het eigenlijk met het liefdesleven van Jeroom?

Veel stof tot praten, maar er moet uiteraard ook nog gebakken worden want deze week is het halve finale! En in deze laatste spurt naar de eindmeet wil niemand uit de boot vallen.

Chocolade is natuurlijk ook spek naar de bek van jurylid Dominique Persoone. Als technische proef maken onze bakkers een 'Dominix'. Een chocoladereep ontsprongen uit het brein van Dominique himself. Het complexe recept zorgt meteen voor de nodige verwarring. Jeroom probeert duidelijkheid te scheppen, maar het is de vraag of hij daarvoor de aangewezen persoon is...

En dan moet het tempereren nog beginnen! Een race tegen de tijd én tegen de warme temperaturen gaat van start.

Het spektakelstuk zal bepalen wie er in de finale zit en wie op de valreep de wedstrijd zal verlaten. Eleonore, Janne, Lars en Cato maken de ultieme chocoladetaart en ze hebben de lat hoog gelegd! Lars maakt een omgekeerde dripcake, Janne gebruikt geen bloem in haar taart, Eleonore maakt een maan in chocolade en Cato gaat voor een roze chocoladetaart!

Ambitie is mooi, maar het houdt ook risico’s in. De bakkers wacht dus een laatste race tegen de tijd en de warmte.

'Junior Bake Off Vlaanderen', woensdag 3 februari om 20.35 uur op Play4.