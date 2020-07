Laatste aflevering 'World's Most Luxurious' showt de meest luxueuze auto's ter wereld

In de zesde en laatste aflevering van 'World's Most Luxurious' - op maandag 6 juli om 21.30 uur op VIER - staan de meest luxueuze auto's ter wereld centraal.

De vraag naar zulke wagens is groter dan ooit, maar ook de concurrentie is gigantisch. Grote merken als Bentley, Rolls-Royce, Bugatti, Ferrari en Lamborghini boksen tegen elkaar op om de superrijken te overtuigen. Een garage vol luxewagens is voor hen dan ook een must. En in autoland is klant koning. Wie diep genoeg in zijn buidel tast kan de auto van zijn dromen volledig op maat laten maken. 'Een klant die een luxe-auto zoals een Rolls-Royce kan kopen, heeft gemiddeld 13 tot 15 auto’s in zijn garage staan. Hij heeft vaak ook meer dan één jacht én een helikopter', weet luxe-expert Jules Darthos.

De wagens zijn niet enkel een statussymbool, heel wat echte autoliefhebbers kopen ze voor de beleving. En die krijgen ze op een gouden schotel aangeboden: van racen op een circuit tot exclusieve toegang tot de nieuwste modellen, de verschillende merken gooien alles in de strijd om hun rijke klanten te plezieren.

'World's Most Luxurious', maandag 6 juli om 21.30 uur op VIER.