Laatste aflevering van 'Mijn God' in de haven

Antwerpen is een havenstad waar elk jaar minstens 250.000 zeelieden met hun schip aanleggen en weer vertrekken. Zeelieden die vaak maanden van huis zijn en amper de tijd hebben om de stad te bezoeken, want het laden en lossen moet alsmaar sneller.

Vroeger waren er in Antwerpen het internationale zeemanshuis en verschillende zeemanskerken. Sinds enkele jaren hebben de zeemansmissies en een welzijnsorganisatie de krachten gebundeld. Ze werken nu samen in het Harbour Hotel aan de rand van de haven. Daar kunnen zeemannen logeren wanneer ze moeten wachten op hun schip of het vliegtuig naar huis. Er is ook een zeemansclub, waar ze zich ’s avonds kunnen ontspannen, en een winkeltje waar ze inkopen kunnen doen. Vanuit het Harbour hotel vertrekken de havenaalmoezeniers elke dag naar hun deel van de haven om de bemanningen op de schepen te bezoeken en te bevoorraden.

June Mark Yañez is een Filipijnse Anglicaan. Hij heeft ervaring opgedaan in de havens van Hamburg en Rostock en werkt sinds de zomer van 2022 in Antwerpen. Ruim een kwart van de zeelieden zijn Filipijnen, wat een bijzondere band geeft met June, die de gesprekken kan voeren in het Tagalo, zijn moedertaal.

Kiran Joy Payikatt is een Indische katholieke Dominicanenbroeder. Hij woont sinds 2018 in België, studeerde theologie aan de KU Leuven en woont samen met zes andere broeders in Antwerpen. Het bisdom heeft hem gevraagd om havenaalmoezenier te worden en dus wordt hij opgeleid door de oudere katholieke aalmoezenier, Jos.

En dan is er de Duitse protestantse Lutheraan Jörg Pfautsch. Hij is ooit door de Duitse zeemanskerk naar Antwerpen gestuurd en werkt er nu al 36 jaar, want hij heeft niet alleen een job, maar ook de liefde gevonden in Antwerpen. Jörg is ervan overtuigd dat er minder conflicten in de wereld zouden zijn als er alleen zeelieden zouden zijn.

