Dit zijn de winnaars van de Kastaars 2025!
Elodie Gabias viert haar verjaardag onderweg in 'De Columbus'
Zo volg je de vierde editie van de Kastaars op radio en tv

Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat Tom hem duur te staan?

zondag 25 januari 2026
Foto: VTM

In een spel waar blind vertrouwen en achterdocht dicht bij elkaar liggen, wordt het vertrouwen van de groep traag gewonnen, maar in een vingerknip weer kwijt gespeeld.

Geen tijd voor grapjes dus, zeker niet wanneer misleiding constant op de loer ligt. Maar daar denkt Tom, die al de reputatie van een sluwerik heeft, anders over... Komt zijn vrolijke noot hem duur te staan?



'Bestemming X', zondag 25 januari om 20.00 uur bij VTM en ook op VTM GO.


Bestemming X op tv
Maandag 26 januari 2026 om 17u00  »
VTM
De zes kandidaten brengen de nacht door in een afgelegen schuur, maar slapen is allesbehalve vanzelfsprekend. Er valt namelijk iets belangrijks te verdienen. De volgende dag wacht een spectaculaire uitdaging.

