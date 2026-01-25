Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat Tom hem duur te staan?

In een spel waar blind vertrouwen en achterdocht dicht bij elkaar liggen, wordt het vertrouwen van de groep traag gewonnen, maar in een vingerknip weer kwijt gespeeld.

Geen tijd voor grapjes dus, zeker niet wanneer misleiding constant op de loer ligt. Maar daar denkt Tom, die al de reputatie van een sluwerik heeft, anders over... Komt zijn vrolijke noot hem duur te staan?

'Bestemming X', zondag 25 januari om 20.00 uur bij VTM en ook op VTM GO.