Klopjacht op grote speeddealer in 'Niveau 4 Gent'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

In de vierde aflevering van 'Niveau 4 Gent', staat de Cel Gerichte Opsporingen voor een helse opdracht: de arrestatie van een speeddealer.

En het blijkt geen kleine garnaal te zijn, want bij een huiszoeking vinden ze al snel een grote hoeveelheid speeld in de garage en materialen voor het maken van de drugs. Totale vangst: 1 kilogram speed, wat neerkomt op een straatwaarde van 10.000 euro. Het is meteen de grootste drugsvangst van 2020 voor de Cel Gerichte Opsporingen.

Het is hommeles in de Overpoort, de bekende uitgaansbuurt in Gent. Hoofdinspecteur Dieter rent van het ene incident naar het andere maar er zijn nauwelijks genoeg manschappen om alle brandjes te blussen. Bijna alle interventieploegen zijn aan de slag en zelfs het bijzondere bijstandsteam van de politie moet tussenkomen. Net wanneer de situatie bekoelt, breekt een grote vechtpartij uit aan de rand van de stad.

Diezelfde nacht zijn ook commissaris Rico en inspecteur Bart van het STROP-team op patrouille. Bij het binnenrijden van de wijk de Brugse Poort, wordt hun anonieme wagen herkend door iemand die zich verdacht gedraagt. Het blijkt om één van de meest gezochte tienercriminelen van Gent te gaan, het onbetwiste kopstuk van een familieclan.

Het interventieteam van hoofdinspecteur Mathieu heeft te maken met een hardnekkig probleem: een man die illegaal in België is, wordt betrapt op diefstal. De man heeft de voorbije maanden al tientallen winkeldiefstallen gepleegd, kreeg al even veel keren een bevel om het land te verlaten maar zoals zo vaak blijft zo’n bevel dode letter.

'Niveau 4 Gent', woensdag 16 september om 20.35 uur op VIER.