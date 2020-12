Kijkers maken kans op Secret Santa-prijs in nieuwe week 'Het Rad'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Ook in de tweede week van de kerstvakantie draait 'Het Rad' op volle toeren, met nieuwe bekende letterzetters en een karrenvracht aan prijzen.

En die prijzen zijn dit keer niet enkel voor de kandidaten en hun publiek, want ook de kijkers thuis maken kans op een mooi Secret Santa-cadeau via de website van VIER. Peter Van de Veire laat Olympisch zwemmer Pieter Timmers, sopraan Astrid Stockman, basketster Ann Wauters en TikTok-ster Céline Dept de letterbordjes omdraaien.

Maandag 28 december met Pieter Timmers

Peter ontvangt op maandag Olympisch zwemmer Pieter Timmers. Pieter onthult een gênant voorval met de koning naar aanleiding van zijn zilveren medaille op de Olympische Spelen van Rio in 2016. De kandidaten zijn Diego (30) uit Verrebroek, een Insurance client advisor en marktkramer tegelijk, Jolien (23) uit Boechout, medisch secretaresse en voetbalster en vrachtwagenchauffeur Gino (41) uit Baasrode.

Dinsdag 29 december met Céline Dept

Céline Dept is met meer dan 11 miljoen volgers op TikTok en zo’n half miljoen subscribers op Youtube een online fenomeen. Zij is de letterzetter van dienst. Ze onthult met welke wereldberoemde voetbalster ze ooit aan tafel zat. En samen met de kandidaten ontdekken Céline en Peter dat de Secret Santa van deze show niet alleen voor de kandidaat en het publiek is, maar ook voor de kijkers thuis. Leerkracht Carla (51) uit Hasselt, opvoedster Karen (32) uit Assebroek en student tandheelkunde Dries (23) uit Brugge nemen het tegen elkaar op.

Woensdag 30 december met Ann Wauters

De laatste aflevering van 'Het Rad' van 2020 is meteen ook de spannendste van het jaar. Basketster Ann Wauters ziet als letterzetter hoe 'Het Rad' het spel alle richtingen uitstuurt. De Jackpotpuzzel is een nagelbijter van formaat. Peter wuift het jaar uit met deze kandidaten: fiscaal deskundige en model Elien (29) uit Torhout, zelfstandige Davy (41) uit Genk en Cindy (32) uit Genk.

Vrijdag 1 januari met Astrid Stockman

'Het Rad' start het jaar met Astrid Stockman als letterzetter. De sopraan ziet hoe Peter en de kandidaten 2021 goed indraaien en dat er uitzonderlijk twee Secret Santa's te winnen zijn. Kandidaten zijn Tessa (27) uit Olen, Zoë (27) uit Begijnendijk en Stephen (23) uit Houthalen. Stephen was de eerste die bij de kandidatenwerving bij Peter in Het Depot aankwam en zo een plaats in het programma verzilverde.

'Het Rad', om 21.30 uur op VIER.