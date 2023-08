Kevin De Bruyne en Vincent Kompany openen de Premier League op Play Sports

De Premier League, de beste en mooiste competitie ter wereld, staat weer klaar om 10 maanden lang te entertainen op Play Sports. Manchester City en Kevin De Bruyne willen geschiedenis schrijven door 4 titels op een rij te pakken, maar de uitdagers komen allemaal versterkt uit de transferperiode.

Arsenal was er vorig seizoen al dichtbij, maar ook Man United en Liverpool willen City opjagen. En wat dan te verwachten van Tottenham en een op een revanche belust Chelsea? De grote ploegen hebben geweldig veel ambitie en worden uitgedaagd door de new kids on the block Newcastle, Brighton en Aston Villa. Het is nu al drummen voor de bovenste plaatsen, maar ook onderin is het knokken om te overleven, met heel wat traditieclubs die het moeilijk kunnen krijgen.

En uiteraard kijken we uit naar de Belgen. Thomas Kaminski krijgt de aartsmoeilijke taak om het kleine Luton Town in de Premier League te houden, maar kan zich wel in de kijker keepen op het mooiste toneel. Kan Leandro Trossard Arsenal een boost geven? En waar komt Roméo Lavia terecht? Je ontdekt het allemaal bij Play Sports, the home of English football.

Vrijdag 11 augustus

Play Sports 1 20.30 uur LIVE: Studio LIVE, Burnley – Manchester City

Zaterdag 12 augustus

Play Sports 1 13.15 uur LIVE: Studio LIVE, Arsenal – Nottingham Forest

Play Sports 1 15.50 uur LIVE: Studio LIVE, Everton – Fulham

Play Sports 1 18.15 uur LIVE: Studio LIVE, Newcastle – Aston Villa

Zondag 13 augustus

Play Sports 1 14.45 uur LIVE: Studio LIVE, Brentford – Tottenham

Play Sports 1 17.00 uur LIVE: Studio LIVE, Chelsea - Liverpool

Maandag 14 augustus

Play Sports 1 20.55 uur LIVE: Manchester United - Wolverhampton

