Kanaal Z lanceert 'Z-Sport'

Op 10 april lanceert Kanaal Z in samenwerking met Sport Vlaanderen de serie 'Z-Sport'. Elke maandag wil de reeks zowel bedrijven als werknemers overtuigen van de voordelen van sport en beweging op het werk.

Op 8 mei 2023 reikt Sport Vlaanderen voor het eerst de Sportbedrijf-Awards uit.

Een bedrijf dat inzet op sport en beweging op de werkvloer verdient die investering ruimschoots terug: medewerkers zijn fitter, gezonder, voelen zich beter, hebben minder last van stress, zijn minder vaak ziek en zijn dus productiever. Samen sporten met collega’s is ook bevorderlijk voor de werksfeer. Voor elk budget zijn er mogelijkheden om sport en beweging op het werk te bevorderen.

In de serie 'Z-Sport' laten Kanaal Z en Sport Vlaanderen verschillende experten aan het woord, net als de vijf laureaten van de eerste Sportbedrijf-Awards die Sport Vlaanderen op 8 mei 2023 voor het eerst uitreikt. De studioshow van dit event zal in de week van 15 mei uitgezonden worden op Kanaal Z. 77 Sportbedrijven schreven zich in en maken kans op een award. Er zijn vijf categorieën: 1. profit < 50; 2. profit 50-250; 3. profit > 250; 4. non-profit < 250 en 5. non-profit > 250.

In elke categorie worden drie finalisten genomineerd. De winnaars worden gekozen door een vijfkoppige jury bestaande uit Ken Nys (Directeur Sportpromotie bij Sport Vlaanderen), Alex Coene (Netmanager bij Kanaal Z), Daan Aeyels (Senior advisor Welzijn & Zorg bij Voka), Ingrid Lieten (Directeur bij Verso) en Anton Smagghe (Directeur bij Unizo Ondernemersvereniging).

De vijf winnende bedrijven ontvangen o.a. €1500 om hun sport- en beweegbeleid verder te versterken, en ook elk een reportage op Z-Sport, waarin ze hun goede praktijken kunnen laten zien. In de vijf afleveringen van 'Z-Sport' in aanloop naar de Sportbedrijf-Awards komen vijf bedrijfscases met telkens een expert aan bod, over hoe sport en beweging op de werkvloer geïntegreerd kunnen worden. ‘Z-Sport’ zit boordevol inspiratie voor bedrijven die zelf Sportbedrijf willen worden of misschien zelfs volgend jaar de Sportbedrijf-Award willen binnenhalen.

Ben Weyts, Vlaams minister van Sport: 'Wij trachten iedereen zoveel mogelijk te doen sporten. Sommige leeftijdscategorieën haken echter af vanwege de combinatie arbeid en gezin. Daarom gaan we hen aan het sporten zetten daar waar ze heel wat tijd besteden; op het werk. Mensen zijn gelukkiger, productiever, minder gestrest en minder vaak afwezig als ze fit en gezond zijn, en door het samen sporten met collega’s is er meer sociaal contact. Uit onderzoek blijkt ook dat bedrijven die sport- en beweegmogelijkheden aanbieden een betere reputatie hebben én een hogere loyaliteit genieten bij hun personeel. Bedrijven verdienen elke investering in sporten dubbel en dik terug. Daarom willen we bedrijven stimuleren om een beweegmentaliteit te creëren in hun dagelijkse werking.'

Met het Sportbedrijf-aanbod wil Sport Vlaanderen zowel bedrijven als werknemers overtuigen van de vele voordelen van te sporten en bewegen op het werk. Bedrijven die overtuigd zijn en zelf een Sportbedrijf willen worden kunnen proefsportsessies aanvragen, een sport- en beweegscan laten uitvoeren om de sportnoden en -wensen van het personeel in kaart te brengen, een starterskit met promotiematerialen en informatie aanvragen, en ondersteuning krijgen bij het aanleggen van enkele specifieke sportinfrastructuren zoals zensportplatformen en loop- en wandelroutes in de buurt van het bedrijf. Bedrijven die een goed uitgewerkt sport- en beweegbeleid hebben kunnen het label Sportbedrijf aanvragen, waarmee ze zich twee jaar lang aan de buitenwereld kunnen presenteren als Sportbedrijf. Sportbedrijven die er bovenuit steken komen dan nog eens in aanmerking voor een Sportbedrijf-Award, waarvan de eerste uitreiking plaatsvindt op 8 mei 2023.