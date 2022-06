Kanaal Z brengt zomerreeks over het Europees Parlement

In de nieuwe reeks 'Z-Europa: Coulissen' brengt Kanaal Z veertien portretten van Belgische Europaparlementsleden en hun leefwereld. De serie gunt de kijker een blik achter de schermen van het Europees Parlement.

Het project is het resultaat van een geleidelijk gegroeide samenwerking tussen Kanaal Z en het Europees Parlement en is voor beide een experiment. De reeks start op zaterdag 4 juni en loopt elk weekend tot en met 3 september. Ze zal ook verspreid worden via social media en kan worden herbekeken op de website van Kanaal Z. Deze human interest-reeks past in de weekendprogrammatie van Kanaal Z, waarin ruimte is voor langere programmaformats die meer duiding geven.

De Europese Unie vormt de spil van de samenwerking tussen de 27 lidstaten. Die samenwerking is van levensbelang, zeker in periodes als de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Het Europese beleid heeft een belangrijke impact op ons leven. Denk aan de coronavaccins, de Green Deal, of de kwaliteitseisen voor heel wat producten. En dat beleid wordt mee bepaald door Belgische Europarlementsleden. Veertien van hen zegden hun medewerking toe aan de reeks 'Z-Europa: Coulissen'. De reeks portretteert de Europarlementsleden vanuit een ander perspectief. Het zijn Belgen die op een dag in de politiek zijn gestapt, zich in hun vak hebben bekwaamd, en zich vandaag toeleggen op Europees beleid.

Alex Coene, Netmanager Kanaal Z: 'Een bewust doel van deze reeks is om een beeld van de politiek te tonen, dat verder gaat dan de dagelijkse strijd om het nieuws met steeds scherper wordende conflicten. Europarlementsleden zijn mensen zoals u en ik, die een verleden en een thuis hebben, en elke dag weer aan de slag gaan.'

Rolf Falter, hoofd Liaisonbureau van het Europees Parlement in België: 'Het Europees Parlement was al langer op zoek naar een formule om de verscheidenheid van karakters die het Europees politiek bestel schragen te benadrukken en via portretten van Europarlementsleden beter te laten aanvoelen wat het Parlement werkelijk is. Het accent ligt op de mensen, niet op hun taak, hun standpunten, of hun partij. Het Parlement zelf komt bewust nauwelijks in beeld.'