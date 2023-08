Kanaal Z brengt nieuwe reeks over innovatie in de voedings- en landbouwsector

Lekker en gezond eten willen we allemaal, maar er gaat ook steeds meer aandacht naar de duurzaamheid van ons voedselsysteem. Technologische innovaties kunnen dan helpen om de impact op het milieu te verkleinen, zonder dat de kwaliteit van het voedsel vermindert en de opbrengst verlaagt.

Het Vlaams onderzoeksinstituut ILVO speelt een cruciale rol in het onderzoek naar en de implementatie van nieuwe technologie. In een nieuwe, tiendelige reeks toont Kanaal Z wat deze innovaties concreet betekenen voor de voedings- en landbouwsector.

De voedselproductie

Onze voedselproductie moet efficiënter en duurzamer en om dat te bewerkstelligen moet er verder geïnvesteerd worden in nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie, automatisering en robotica. Dat is ook de overtuiging van Vlaanderen en Europa. Met hun steun werd in juni de nieuwe Test- en Experimenteer Faciliteit AgrifoodTEF geopend in het onderzoekinstituut ILVO. De testomgeving biedt Vlaamse bedrijven de mogelijkheid om slimme digitale oplossingen te ontwikkelen en ze sneller in de praktijk te brengen.

'Z-Agrifood'

In de nieuwe reeks 'Z-Agrifood' brengt Kanaal Z de werking en de services van de AgrifoodTEF voor bedrijven uitgebreid in beeld. Zo zoomen we onder meer in op wat de mogelijkheden zijn van de eerste elektrische en autonoom rijdende tractor voor de landbouw, ziet de kijker welke mogelijkheden robotica biedt voor landbouw met minder chemische gewasbescherming en hoe artificiële intelligentie een bijdrage levert in de strijd tegen ondervoeding bij zorgbehoevende ouderen.

Ontdek dit nieuwe Vlaamse ecosysteem en zijn baanbrekende innovaties vanaf donderdag 17 augustus in 'Z-Agrifood', elke donderdagavond in herhalingslus op Kanaal Z. Deze reeks loopt in samenwerking met het onderzoeksinstituut ILVO. Het programma kan ook online herbekeken worden op www.trends.be.