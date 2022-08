Kamal Kharmach, Ian Thomas, Anne De Baetzelier en Dorothee Dauwe spelen 'Waarheid, Durven of Doen'

Maandag 22 augustus maken komiek Kamal Kharmach, presentatrice Anne De Baetzelier, Qmusic-dj Dorothee Dauwe en muzikant Ian Thomas er een bonte avond van in 'Waarheid, Durven of Doen'.

Kamal komt als eerste aan en spot de polaroids op de koelkast. 'Alle toffe mensen zijn al geweest, wie blijft er nu nog over?', vraagt hij zich af. Anne valt meteen met de deur in huis bij het begroeten van de andere gasten: 'Hoe is het met jou, Ian? Ik had gelezen dat je spectaculair veel vermagerd bent?' 'Ik ben 23 kg afgevallen op 8 à 9 maand tijd. Ik heb goed op mijn voeding gelet en ben goed gecoacht geweest', vertelt Ian. Bij de tweede doe-opdracht halen de gasten hun beste Queen Bee in zichzelf naar boven. Kamal kent het 'Single Ladies'-dansje uit zijn hoofd en wint meteen de challenge…

Verder vertelt Ian over zijn tijd in Amerika, laat Kamal stiekem pizza en sushi leveren en vertelt Dorothee over hoe ze door ziekte de ochtendshow op Q drie dagen moest missen: 'Het was een teken van mijn lichaam, ik voelde mij wel heel schuldig naar mijn collega’s toe. Maar daarna was ik er terug door. Ik voelde dat ik eraan moest toegeven.' Wie haalt de meeste Think Pink-badeendjes uit de Leie? Of wint het Tetris-toernooi op ‘s werelds grootste gameboy-replica? Dat komen de kijkers te weten in een nieuwe aflevering van 'Waarheid, Durven of Doen'.

Op dinsdag 23 augustus worden Jens Dendoncker, Sarah Mouhamou, Charlotte Sieben en Arno The Kid uitgedaagd. Op woensdag 24 augustus spelen Anushka Melkonian, Davy Gilles, Celien Deloof en Maarten Cop het spel en op donderdag 25 augustus sluiten Eva De Roo, Kim Huybrechts, Olivia Trappeniers en Jelle Beeckman de week af.

'Waarheid, Durven of Doen', van maandag 22 tot en met donderdag 25 augustus om 20.35 uur bij VTM. De afleveringen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.