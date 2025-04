Julie's gender reveal neemt verrassende wending in 'The Real Housewives Of Antwerp'

Foto: Play4 - © Play Media 2025

In een tweede aflevering van 'The Real Housewives of Antwerp' staat zelfliefde op zijn Antwerps, zwangerschapsstress met een gouden randje, en een gender reveal die allesbehalve rustig verloopt op de planning.