Julie en Jacques Vermeire terug naar de garage van DDT in 'Hit The Road Jacques'

De roadtrip van Jacques Vermeire en dochter Julie heeft zijn eindhalte nog niet bereikt. In de tweede aflevering van 'Hit The Road Jacques' neemt Julie haar papa mee naar het Amerikaans Theater in Brussel.

Ongeveer 11 jaar lang maakte Jacques deel uit van het programma 'De Drie Wijzen', samen met Walter Grootaers en Kurt Van Eeghem rakelen ze fijne herinneringen op, ook aan hun tijd samen met overleden vriendin Gerty Christoffels. 'Hoe dat wij op Gerty haar kap hebben gezeten (lacht). Dat was echt haar grote kracht, ze speelde alsof ze verontwaardigd was, maar ze wou dat graag!' 'De Drie Wijzen' was een belangrijk kantelpunt in Jacques zijn carrière, het betekende zijn grote doorbraak in het medialandschap.

''T is niet waar hé. Zal ’t gaan, ja?', zijn misschien wel de twee meest typerende zinnen uit Jacques zijn carrière als acteur. Ongeveer 8 seizoenen en 105 afleveringen lang kroop hij in de huid van DDT, Dimitri De Tremerie. In 'Hit The Road Jacques' blikken vader en dochter samen terug op Julie's lievelingsprogramma: 'F.C. De Kampioenen'. Samen met Jaak Van Assche brengen ze een bezoekje aan het voormalige voetbalveld, DDT's garage en het café van 'F.C. De Kampioenen'.

Julie Vermeire: 'Ik ben echt fan van DDT! Dat is niet omdat je mijn papa bent, ik zie dat personage echt als een andere persoon. Maar ik vind je rol zo goed!'

Jacques Vermeire: 'Dat was hier vroeger een boerderij met een koeienstal. Vdan zetten wij daar een decor van DDT tegen. Ik moest soms tussen de koeien op een trapje staan!'

'Hit The Road Jacques' blikt terug op de rijkgevulde carrière van Jacques Vermeire ter ere van zijn 70ste verjaardag, een leeftijd waar verschillende mensen tegenop kijken. Hoe kijkt Jacques hier zelf tegenaan? Tijdens dit intieme moment tussen vader en dochter, vraagt Julie zich ook af hoe is het om een oudere vader te zijn.

