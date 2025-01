Joris Hessels, Bruno Vanden Broecke en James Cooke ontroeren goede vriendin Ruth Beeckmans in 'JAMES & Co'

Foto: Play4 - © Play Media 2025

In een nieuwe aflevering van 'JAMES & co' nemen Ruth Beeckmans, Connor Rousseau en Gerben Tuerlinkx plaats in de zetel bij James. Ruth zorgt voor een emotioneel moment wanneer het gaat over het verlies van haar echtgenoot.