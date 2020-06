Jongste deelnemer van 'Bake Off Vlaanderen' ooit daagt Bart Kaëll uit

Jongste deelnemer van 'Bake Off Vlaanderen' ooit daagt Bart KaŽll uit

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Bart: 'Het is veel moeilijker dan ik dacht'. Vijf 'Bake Off'-bakkers dagen bekend Vlaanderen uit om hun meest memorabele gebak na te bakken en nu de bakhype groter dan ooit is waagt ook Bart KaŽll zich aan de test.

Hij zal het opnemen tegen jong talent Lucas, de jongste deelnemer van 'Bake Off Vlaanderen' ooit. Hij is afkomstig uit Blankenberge en is geobsedeerd door bakken. Hij haalde de finale van 'Bake Off Vlaanderen' en won net niet, maar kreeg bakken ervaring mee.

Nu daagt de jongste deelnemer van 'Bake Off Vlaanderen' ooit Vlaanderens bekendste recreatiezeiler Bart Kaëll uit tot het maken van een lekkere rastertaart met aardbeien.

Ook Regula en Herman staan weer klaar om in te grijpen waar nodig.

'Bake Off @ Home', woensdag om 21.35 uur op VIER.