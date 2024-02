Jonas Van Geel biedt Regi zijn excuses aan in 'James De Musical'

James neemt het publiek mee door het opmerkelijke leven van Regi Penxten. We leren ook dat 'waar zijn die handjes?', de zin waar Regi voor bekend staat, blijkbaar niet door Regi gelanceerd is, maar wel door Jonas Van Geel in 'Tegen de Sterren Op'.