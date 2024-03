Jeroen Meus serveert je deze week 'Dagelijkse Kost' uit Georgië

Jeroen Meus trekt de komende weken de wijde wereld in. Dat heeft alles te maken met het nieuwe programma 'De Mosterd van Meus'. Vanaf de locaties die hij daarvoor aandeed kookt Meus zijn 'Dagelijkse Kost'. Deze week vertoeft de tv-chef in GeorgiŽ.

Maandag: Groentedip en opgevulde rolletjes van aubergine en puntpaprika

Walnoten zijn altijd en overal aanwezig in de Georgische keuken. Dat wordt in deze eerste aflevering meteen duidelijk! Zo vormen ze ook de basis voor phkali, een traditioneel voorgerecht of aperitiefhapje van noten, groenten en kruiden dat er ook nog eens prachtig uitziet.

Dinsdag: Groentestoofpot en hartige dumplings met rundergehakt

In Georgië koken ze heel vaak vegetarisch, zoals deze kruidige groentestoofpot met ui, paprika en aubergine (ajap sandali). De Georgische ratatouille zeg maar. Jeroen serveert er nog zelfgemaakte dumplings met een sappige vulling van rundergehakt, ui, look en kruiden (khinkali) bij.

Woensdag: Gepocheerde eieren in tomatensaus

Deze eieren in een pittige tomatensaus (chirbuli) kennen we ook onder de naam shakshuka, wat letterlijk 'mengsel' betekent. De eieren worden dan ook gepocheerd in een mengsel van ui, look en tomaten. Heerlijk met een stuk brood! De gevulde wijnbladeren (tolma) bevatten een kruidige mengeling van rijst en gehakt.

Donderdag: Kaasbroodje met ei en komkommer

Er zijn veel verschillende recepten voor khachapuri, een typisch Georgisch kaasbrood met ei. Jeroen vult een ovaalvormig broodje met twee soorten kaas en bakt ze af met een eitje erbovenop. Scheur een stuk van het gebakken brood om in het ei en de gesmolten kaas te doppen, en serveer er een eenvoudige salade met tomaat en komkommer bij.

Vrijdag: Honingcake met walnoten en botercake

Als afsluiter in Georgië gaat Jeroen de uitdaging aan om medok, een luchtige cake op basis van - hoe kan het ook anders - walnoten en honing, op tafel te toveren. Een verse botercrème, op smaak gebracht met extra honing, dient als afwerking van dit feestelijke nagerecht.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

