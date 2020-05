Jani geeft hartjes voor de zorg op VIER

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

In tijden van de coronacrisis merken we nog maar eens hoe belangrijk het is om een goede zorgsector te hebben. Daarom zet Jani nogmaals de zorg in de verf met deze bijzondere aflevering van 'Jani Gaat' die eerder al voor veel ontroering en respect voor de zorgsector zorgde.

Jani trekt een weekje naar het Gielsbos, een zorgcentrum voor mensen met een beperking in hartje Kempen, waar hij een weekje mag meedraaien als opvoeder en zich mag ontfermen over enkele bijzondere bewoners.

Voor Jani is het even wennen, maar de bewoners van zorgcentrum Het GielsBos ontvangen Jani en zijn cameraploeg alvast met open armen.

Kan Jani zijn enthousiaste en onbevangen zelf blijven?

'Jani Gaat', maandag 11 mei om 20.35 uur op VIER.