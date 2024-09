Jani & James wagen zich aan de thuiszorg: 'Ik had wat moeite om direct fysiek contact te hebben'

Na de hoevecamping gaan Jani en James aan de slag in de thuiszorg. Ze nemen voor enkele dagen de job van zorgkundige Dorien over.

Zij gaat langs bij verschillende mensen die hulp nodig hebben bij hun dagdagelijkse taken: van strijken, koken en boodschappen doen tot een gezellig babbeltje slaan met de mensen die daar nood aan hebben. Anderhalve dag per week helpt ze ook nog mee in een kleinschalige dagopvang voor ouderen en zorgbehoevenden. Jani & James nemen haar taak nu dus voor enkele dagen over. Ze zijn alvast enthousiast om te vertrekken naar hun eerste stop, dat is de 36-jarige Goele die lijdt aan een erfelijke spierziekte.

Goele maakt zich elke week op voor haar favoriete charmezanger Ive Rénaarts. Elke week geeft hij een optreden in het plaatselijk café en daarom wil Goele er stralend uitzien. Beide heren vliegen er meteen in en beginnen met het haar te wassen. Jani ziet het helemaal zitten, al was het toch even wennen voor hem: 'Ik was heel blij dat onze eerste opdracht was om iemand mooi te maken. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik op het begin wat moeilijkheden had met het fysiek contact.'

'Jani & James doen-het-zelf', woensdag 11 september om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.