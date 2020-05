Jani aan de slag als scheidsrechter

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Voor heel wat mensen is voetbal nu meer dan ooit een feest, maar voor Jani is het vooral een vreemde sport waar mannen achter een bal aanhollen onder de luide aanmoedigingen van slecht geklede mensen die zich volproppen met vettige snacks en bier.

Maar het is de belangrijkste bijzaak ter wereld, dus wil Jani wel kennismaken met Voetbal. Hij beseft dat profvoetballer worden een onmogelijke taak is, dus besluit Jani de sport te leren kennen door de ogen van de scheidsrechter. Hoe moeilijk kan het immers zijn, zo op een fluitje blazen? Toppers uit de voetbalwereld leren Jani de kneepjes van het vak en stomen hem klaar om als een echte scheids een heuse galawedstrijd in goede banen te leiden.

Zal Jani erin slagen de wedstrijd uit te fluiten? Of wordt hij zelf uitgefloten?

'Jani Gaat', maandag 18 mei om 20.35 uur op VIER.